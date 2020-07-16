DENİZLİ Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltıDENİZLİ'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Şafak Operasyonu'nda 20 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

DENİZLİ'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Şafak Operasyonu'nda 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi, Pamukkale ve Acıpayam ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından daha önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 jandarmanın katıldığı operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, işleri ve üzerlerindeki aramalarda 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 ecstasy uyuşturucu hap, 15 gram kubar esrar, 1 kuru sıkı tabanca ve 3 tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA