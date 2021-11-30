Denizli uçağı 2 saat 26 dakika boyunca havada tur attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli uçağı 2 saat 26 dakika boyunca havada tur attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli uçağı 2 saat 26 dakika boyunca havada tur attı

Ülke genelinde 2 gündür etkisini gösteren şiddetli fırtına hava ulaşımını da etkiledi.

İSTANBUL (İHA) - Ülke genelinde 2 gündür etkisini gösteren şiddetli fırtına hava ulaşımını da etkiledi. Denizli'den İstanbul'a havalanan uçak, defalarca tur atmasının ardından beklenenden 2 saat 26 dakika sonra inebildi.

Tüm Türkiye'de etkisini gösteren fırtına İstanbul ağırlıklı olmak üzere bir çok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluktan hava ulaşımı da nasibini aldı. Bugün sabah saat 9.55'te havalanan Denizli-İstanbul uçağı, fırtına nedeniyle piste inemedi. Normal şartlarda 1 saat 10 dakikada İstanbul'a inmesi beklenen uçak, hava muhalefetiyle 3 saat 36 dakikada inebildi. Havada 2 saat 26 dakika boyunca defalarca tur attıktan sonra inebilen uçakta ise panik havası oluştu. - DENİZLİ

Denizli uçağı 2 saat 26 dakika boyunca havada tur attı

Son dakika haber | Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

Son dakika haber | Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

 İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı! İskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu

İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı! İskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu

 İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title