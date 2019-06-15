Denizli trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adem Akbudak yönetimindeki 20 HS 275 plakalı otomobil, Tavas-Karacasu yolu Karantı mevkisinde, Hüseyin Eygi idaresindeki 20 P 7433 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu Hüseyin Eygi yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan Eygi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tavas Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akbudak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA