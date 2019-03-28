Denizli Trafiğine Nefes Aldıracak Yeni Cadde Hizmete Girdi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ulaşım alanındaki yeni yatırımlarından biri olan 30 metre genişliğindeki Yeni Cadde tamamlanarak trafiğe açıldı. Cadde, İzmir Bulvarı ile 29 Ekim Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayarak, Örnek Caddesi, Ahi Sinan Caddesi ve Merkezefendi Caddesi trafiğinin daha da akıcı olmasını sağlayacak.

Denizli'de ulaşım sorununu tarihe gömecek yatırımları tek tek hizmete sokan Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğunu azaltmada büyük katkı sağlayacak Yeni Cadde trafiğe açıldı. Yan yolları ile birlikte 2 km uzunluğunda, 30 metre genişliğinde yapılan Yeni Cadde'nin 2 yakasını birbirine bağlayan yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde gidiş geliş olmak üzere çift şeritli olan köprü de tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, trafiğe açılan yolda inceleme yaparak buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Osman Zolan'a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Daire Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ulaşımı rahatlatmak adına birçok projeler yaptık. Köprülü kavşaklar, kavşak düzenlemeleri, trafik yönetim sistemi ve birçok yeni cadde ve bulvarlar açtık. Her geçen gün artan araç sayısını trafik sıkışıklığına sebep olmadan sürdürülebilir, katlanabilir halde bir ulaşım alanı oluşturduk" dedi.

Özay Gönlüm Bulvarı rahatlamış olacak

Bugün Yeni Cadde'yi tamamladıklarını ve trafiğe açtıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Eski Zahire Pazarı'ndan başlayarak hastane arkasına ve oradan Özay Gönlüm Bulvarı'na giden bir yol vardı ve bu bölgede sıkışma oluyordu. Bu sıkışıklık zaman zaman üst boyutlara ulaşıyordu. Çözebilmek, çare bulmak adına alternatifler aradık. Eski Zahire Pazarımızın olduğu yerden 29 Ekim Bulvarı'na gitmek isteyenlere Tekden Hastanesi'ne doğru ulaşan bir yol aksı planlaması yaptık. Bu yol üzerinde 53 tane bina vardı, onların da kamulaştırmasını yaparak 30 metre genişliğinde bir yol açtık. Bu yolun uzunluğu 1300 metrenin üzerinde. Caddenin iki yakasını bağlayan köprümüz 40 metre uzunluğunda. Bu yol ile İzmir Bulvarı'ndan gelecek vatandaşlarımızın 29 Ekim Bulvarı'na doğru çıkışını sağlayacağız. Bu şekilde hastane arkasındaki yolun kullanımı da rahatlayacak. Yoğun trafiği ikiye ayırmış olduk. Böylelikle hem hastane arkası hem Özay Gönlüm Bulvarı rahatlamış olacak. Denizlimize hayırlı olsun."

Yeni cadde ile kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Yeni Cadde projesi ile 29 Ekim Bulvarı, 415 Sokak ve eski Karcı yolunun kesiştiği kavşaktan başlamak üzere; eski Molla Deresi olarak adlandırılan mevkii istikametinden İlbade Mezarlığı ile eski Zahire Pazarı arasından, Örnek Caddesi ile Ahi Sinan Caddesi'nin kesiştiği Ahi Sinan Kavşağı'na bağlanıyor. Yeni Cadde projesi 29 Ekim Bulvarı ve eski Zahire Pazarı arasındaki güzergah birbirine bağlıyor. Eski Zahire Pazarı'ndan başlayan yeni yol, Tekden Hastanesi arkasından devam ederek, 29 Ekim Bulvarı'na kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlıyor. Proje ile İzmir Bulvarı ve Sümer Mahallesi arasındaki trafik yoğunluğu azaltılarak, Merkezefendi ve Örnek caddelerindeki ulaşım rahatlatılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA