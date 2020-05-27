DENİZLİ TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklamaDENİZLİ'de polisin durdurduğu TIR'ın dorsesindeki otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama DENİZLİ'de polisin durdurduğu TIR'ın dorsesindeki otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen 25 Mayıs Pazartesi günü, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelendikleri bir TIR'ı takibe aldı. Operasyon düzenleyen polis, söz konusu TIR'ı Merkezefendi ilçesi Bozburun Kavşağı'nda durdurdu. UYUŞTURUCU TACİRLERİN YENİ YÖNTEMİ ŞAŞKINLIK YARATTI Özel eğitimli narkotik köpeğiyle TIR'da yapılan aramada dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. TIR'da bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Kaynak: DHA