Denizli Ticaret Odası yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi

30.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:21

Denizli Ticaret Odası (DTO), yılın ilk oturumunu tamamladı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, geçtiğimiz yılın ekonomi ve ticari hayata yönelik değerlendirmesiyle gelecek günlere dair öngörülerini ve 2020 Denizli Yılı Kampanyaları kapsamında neler yapmayı planladıklarını anlattı.



DTO'nun Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sözlerinin başında geçen hafta yaşanan deprem afetini hatırlattı. Denizli'nin 1'inci derece deprem bölgesi olduğunu belirtti. Süt, su, battaniye, pike, bornoz, içlik, kazak, ayakkabı, atkı ve eldivenlerden oluşan 2 tır dolusu yardımı Malatya'ya ulaştırdıklarını kaydetti. Geçtiğimiz yılın ekonomi ve ticari hayata yönelik değerlendirmesiyle gelecek günlere dair öngörülerini ve 2020 Denizli Yılı Kampanyaları kapsamında neler yapmayı planladıklarını anlattı.



2019'DA, bir 320 firma DTO'ya kaydını yaptırdı



DTO'nun, Türkiye'de en çok Kosgeb desteği alan odalardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Geçen yıl şehrimizde kurulan yabancı ortaklı firma sayısı, 56. Öte yandan,2019'da, odamıza 1.320 firma kaydını yaptırdı. Bugün artık 18 bine yakın üyesi olan çok daha güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline geldik." diye konuştu.



Başkan Erdoğan, geçen yıl Denizli'den Türk Patent Enstitüsü (TPE)'ne, 37 adet patent başvurusu yapıldığını, 1551 adet de marka başvurusu olduğunu ve bir önceki yıla göre %14,3 artış olduğunu kaydetti. "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre, geçen yıl Denizli'de karşılıksız çek adedi bir önceki yıla göre %13,84 azalarak 5.492 adet olarak kayıt altına alındı. İyileşme, ülke genelindeki %7,85 ortalamasının da çok üzerinde oldu. Karşılıksız çekler, tutar bazında da, %3,41 azaldı." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA