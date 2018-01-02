Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan: "Müjdeler Umudumuzu Perçinledi"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yeni yıla girerken Denizli için verdiği müjdelerden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.



Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli-Aydın Otobanı Projesi'nin, bu yıl başlayıp tamamlanacak olmasını Bakan Zeybekci'den de duymaktan mutlu olduklarını ifade etti. Böyle bir yatırımın Denizli ve çevresine büyük değer katacağına inandıklarını vurguladı. Ayrıca, ülke olarak ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci değerine ulaşılmasının sevincini yaşadıklarını paylaştı.



Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 2017'yi değerlendirdiği yılın son basın toplantısında, 2018 yılında teşvik ve desteklemeler ile ekonominin daha da iyi hale geleceğini dile getirdiğini duymaktan iş dünyasında büyük bir memnuniyete yol açtığını kaydetti. Erdoğan ayrıca, Bakan Zeybekci'nin de dile getirdiği gibi üretim, istihdam ve ihracatta daha büyük rakamlara ulaşabilmek için çalışacakları yeni bir yıla girdiklerini de dile getirdi. DTO Başkanı Erdoğan, "Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi, ekonomide iyi geçen bir yılın ardından iş dünyası olarak 2018'deki 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönümüzü çevirdik. Geçen yıl, Türkiye'ye dair negatif öngörülerin hepsinin tek tek boşa çıktığını gördük. Ülke olarak, 2016'nın 15 Temmuz'undaki işgal girişimi ve hemen ardından başlatılan algı operasyonları ile ilgili mücadelemizle gerek büyümede, gerek ise üretimde, ihracatta ve istihdamda çok önemli başarılara imza attık. Böylelikle, 2018'e iyi bir ivme ile girdik. Geçen yıl yaptıklarımız bu yıl için iyi bir alt yapıdır. İnanıyoruz ki, ülkemiz 2017'deki başarısını 2018'de de yineleyecektir" dedi.



Türkiye'nin bu yıl ihracatta 170 milyar doları yakalamak istediğini de anımsatan Başkan Erdoğan, Denizli olarak bu konuda yine büyük katkı koyacaklarından en ufak şüphesinin bulunmadığını ifade etti. Başkan Erdoğan, "Ekonomi Bakanımız Sayın Zeybekci'nin de dile getirdiği 2018'de 170 milyar dolar ihracat tutarını yakalamayı, kendimize bir görev bildik. İnşallah alın teri ile böyle bir başarıyı fazlasıyla hak eden ülkemiz, özel sektörü, üretimi ve ihracatı ile o hedefi yakalayacak, ıskalamayacaktır. Denizli'miz de böyle bir başarının yine en ön sıralarında yer alacaktır" diye konuştu. - DENİZLİ