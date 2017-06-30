Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohudun kilogramı 8,29 liradan işlem gördü.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohudun kilogramı 8,29 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,88
|0,88
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|1,00
|1,00
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,29
|8,29
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ayçekirdeği çerezlik
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (sığır)
|Kg
|22,00
|45,60
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|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|14,50
|14,50
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|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham sığır derisi
|Kg
|2,85
|4,28
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|Diğer ürünler
|Domates-salkım
|Kg
|1,20
|1,20
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