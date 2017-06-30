Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohudun kilogramı 8,29 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohudun kilogramı 8,29 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,880,88MTS
Arpa yemlikKg 1,001,00TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,298,29MTS
Yağlı tohumlar
Ayçekirdeği çerezlik Kg6,00 6,00 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (sığır) Kg 22,0045,60TTS
Kuru meyveler
Kabak çekirdeğiKg14,5014,50TTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham sığır derisiKg 2,854,28TTS
Diğer ürünler
Domates-salkımKg1,201,20TTS