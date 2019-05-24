Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Yulaf (1. grup)Kg 0,700,70MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltıKg2,302,30TTS
Nohut natürel Kg 4,35 4,35MTS
Nohut natürelKg 3,55 4,90TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 8,00 8,00MTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg 15,0022,00TTS
Haşhaş tohumu beyazKg 21,7821,78TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış

Kaynak: AA
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