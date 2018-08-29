Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 19,00 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 19,00 liradan satıldı.DTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat En çok fiyat Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,800,90MTS
Buğday sertKg 0,880,94MTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg 19,0019,00MTS
Yer fıstığı sosluKg 8,008,00 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas)Kg28,0028,00TTS
Kuru meyveler
Leblebi çıtırKg5,795,79TTS
MTS : Müstahsilden Tüccara Satış

TTS : Tüccardan Tüccara Satış

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