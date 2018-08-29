Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 19,00 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 19,00 liradan satıldı.DTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat
|En çok fiyat
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,80
|0,90
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,88
|0,94
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|19,00
|19,00
|MTS
|Yer fıstığı soslu
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi çıtır
|Kg
|5,79
|5,79
|TTS
TTS : Tüccardan Tüccara Satış