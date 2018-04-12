Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9,86 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9,86 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürelKg 6,906,90TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 9,869,86MTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 17,4017,40MTS
Ay çekirdeği çerezlikKg 6,326,32TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg2,102,10TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg6,318,10MTS
Haşhaş tohumu beyazKg9,609,60MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 9,50 9,50 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (karkas)Kg24,0024,00TTS
Et (dana sakatatlı)Kg 30,2730,27TTS
Dana bonfileKg 60,1460,14TTS
Dana kıymalık etKg 26,5726,57TTS
Tavuk - piliç etiKg 7,6910,85TTS
İnek sütüLt 1,531,53 MTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (8,50 mm) Kg 10,00 10,00 TTS
Leblebi beyaz (9 + 9,50 mm) Kg 10,75 11,00 TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg8,508,50TTS
Leblebi sarı (8,50 mm) Kg 9,50 9,50 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,4012,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg13,5014,90TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 5,095,09 MTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk roll Ege st - 1Kg 7,707,70TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 3.020,00 8.271,43 TTS
Dana (nizbet) Ad 1.575,47 1.575,47 TTS
SığırAd 6.604,008.106,00MTS
KuzuAd500,00500,00MTS
Çeşitli maddeler
KekikKg 6,756,75MTS
KekikKg6,508,00TTS
Tütün (yaprak)Kg8,838,83MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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