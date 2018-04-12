Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9,86 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9,86 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|6,90
|6,90
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|9,86
|9,86
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|17,40
|17,40
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|6,32
|6,32
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|2,10
|2,10
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,31
|8,10
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|9,60
|9,60
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (karkas)
|Kg
|24,00
|24,00
|TTS
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|30,27
|30,27
|TTS
|Dana bonfile
|Kg
|60,14
|60,14
|TTS
|Dana kıymalık et
|Kg
|26,57
|26,57
|TTS
|Tavuk - piliç eti
|Kg
|7,69
|10,85
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,53
|1,53
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (8,50 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 + 9,50 mm)
|Kg
|10,75
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,40
|12,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|13,50
|14,90
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,09
|5,09
|MTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|7,70
|7,70
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|3.020,00
|8.271,43
|TTS
|Dana (nizbet)
|Ad
|1.575,47
|1.575,47
|TTS
|Sığır
|Ad
|6.604,00
|8.106,00
|MTS
|Kuzu
|Ad
|500,00
|500,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,75
|6,75
|MTS
|Kekik
|Kg
|6,50
|8,00
|TTS
|Tütün (yaprak)
|Kg
|8,83
|8,83
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış