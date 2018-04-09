Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,22-5,29 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,22-5,29 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,98
|0,98
|TTS
|Çavdar
|Kg
|0,98
|0,98
|TTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|1,00
|1,00
|MTS
|Tritikale
|Kg
|0,98
|0,98
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|16,00
|16,00
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|5,60
|5,79
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|28,00
|28,74
|TTS
|Et (dana sakatatsız)
|Kg
|37,80
|37,80
|TTS
|Et (inek karkas)
|Kg
|19,55
|23,25
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|43,11
|43,11
|TTS
|Sakatat
|Kg
|26,67
|26,67
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|25,00
|25,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,48
|1,48
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,50
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|2,00
|10,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,80
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|14,30
|15,00
|TTS
|Leblebi çikolatalı
|Kg
|6,67
|7,00
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|5,30
|9,72
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,20
|2,20
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,22
|5,29
|MTS
|Orman mahsulleri
|Çam (ağaç)
|Ton
|150,00
|150,00
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Sığır
|Ad
|8.857,50
|8.857,50
|MTS
|Sığır
|Ad
|9.500,00
|9.500,00
|TTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham dana derisi
|Kg
|4,30
|4,30
|TTS
|Ham kuzu derisi
|Ad
|10,00
|10,00
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon toz
|Kg
|14,00
|14,00
|TTS
|Kekik
|Kg
|8,33
|8,33
|MTS
|Diğer ürünler
|Çağlı
|Kg
|4,79
|4,79
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış