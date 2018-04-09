Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,22-5,29 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,22-5,29 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,980,98TTS
ÇavdarKg 0,980,98TTS
Hububat mamulleri
TritikaleKg 1,001,00MTS
TritikaleKg 0,98 0,98 TTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg16,0016,00TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg5,605,79TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas)Kg28,0028,74TTS
Et (dana sakatatsız)Kg 37,8037,80TTS
Et (inek karkas)Kg 19,5523,25TTS
Et (ot kuzusu)Kg 43,1143,11TTS
SakatatKg 26,6726,67TTS
Ciğer büyükbaşKg25,0025,00TTS
İnek sütüLt 1,48 1,48 MTS
Kuru meyveler
Leblebi sarı (8 mm)Kg6,509,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 2,0010,50TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg11,8013,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 14,3015,00TTS
Leblebi çikolatalıKg 6,677,00TTS
Leblebi kaplamalıKg 5,309,72TTS
Leblebi kırık Kg 2,20 2,20 TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 5,225,29 MTS
Orman mahsulleri
Çam (ağaç) Ton 150,00 150,00 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
SığırAd 8.857,508.857,50MTS
SığırAd9.500,009.500,00TTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham dana derisi Kg 4,30 4,30 TTS
Ham kuzu derisi Ad10,00 10,00 TTS
Çeşitli maddeler
Kimyon toz Kg 14,0014,00TTS
Kekik Kg 8,338,33MTS
Diğer ürünler
Çağlı Kg 4,79 4,79 MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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