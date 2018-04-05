Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,98 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,98 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır cinKg 2,462,67TTS
Buğday ekmeklik Kg 0,950,95MTS
Buğday ekmeklikKg 1,001,00TTS
Buğday aşurelik paketKg 1,711,88TTS
Hububat mamulleri
Bulgur pilavlık iri tipKg 1,832,20TTS
Bakliyat ve mamulleri
Kuru fasulye barbunyaKg 7,838,22 TTS
Kuru fasulye sıraKg 4,094,63TTS
Kuru börülceKg 4,694,84TTS
Mercimek kırmızı iç Kg 2,97 3,07 TTS
Mercimek kırmızı Kg 2,97 3,16 TTS
Mercimek sarı Kg 8,42 8,64 TTS
Mercimek yeşil Kg 4,76 4,95 TTS
Nohut İspanyolKg6,908,17TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg 1,201,60TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg6,986,98MTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (karkas) Kg 22,00 24,00 TTS
Et (dana sakatatlı) Kg 35,0035,00TTS
Et (ot kuzusu) Kg 44,0066,00TTS
Kuzu karkas Kg 29,00 29,00 TTS
Tavuk - piliç eti Kg 9,00 10,50 TTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (9 mm)Kg13,5016,50TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg7,007,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 9,809,80TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg10,0010,55TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,0812,90TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 13,5014,00TTS
Leblebi kalburaltıKg 3,003,00TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 5,215,21 MTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 5,185,80TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
İnekAd 3.965,618.187,06TTS
BuzağıAd2.600,002.600,00TTS
Çeşitli maddeler
Kekik toz Kg 1,981,98TTS
Kekik işlenmişKg 16,0016,00TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et