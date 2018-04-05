Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,98 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,98 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır cin
|Kg
|2,46
|2,67
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|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,95
|0,95
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|1,00
|1,00
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|Buğday aşurelik paket
|Kg
|1,71
|1,88
|TTS
|Hububat mamulleri
|Bulgur pilavlık iri tip
|Kg
|1,83
|2,20
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|Bakliyat ve mamulleri
|Kuru fasulye barbunya
|Kg
|7,83
|8,22
|TTS
|Kuru fasulye sıra
|Kg
|4,09
|4,63
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|Kuru börülce
|Kg
|4,69
|4,84
|TTS
|Mercimek kırmızı iç
|Kg
|2,97
|3,07
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|Mercimek kırmızı
|Kg
|2,97
|3,16
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|Mercimek sarı
|Kg
|8,42
|8,64
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|Mercimek yeşil
|Kg
|4,76
|4,95
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|Nohut İspanyol
|Kg
|6,90
|8,17
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|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,20
|1,60
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,98
|6,98
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (karkas)
|Kg
|22,00
|24,00
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|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|35,00
|35,00
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|Et (ot kuzusu)
|Kg
|44,00
|66,00
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|Kuzu karkas
|Kg
|29,00
|29,00
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|Tavuk - piliç eti
|Kg
|9,00
|10,50
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|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|13,50
|16,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,80
|9,80
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,00
|10,55
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,08
|12,90
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|13,50
|14,00
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|Leblebi kalburaltı
|Kg
|3,00
|3,00
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,21
|5,21
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,18
|5,80
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|İnek
|Ad
|3.965,61
|8.187,06
|TTS
|Buzağı
|Ad
|2.600,00
|2.600,00
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik toz
|Kg
|1,98
|1,98
|TTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|16,00
|16,00
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış