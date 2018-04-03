Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,32 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,32 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,96
|0,96
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,89
|0,90
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,96
|0,98
|TTS
|Buğday tohumluk
|Kg
|1,20
|1,20
|TTS
|Buğday aşurelik
|Kg
|0,96
|1,00
|TTS
|Buğday kırık
|Kg
|0,91
|0,91
|TTS
|Hububat mamulleri
|Buğday unu tip 1
|Kg
|1,41
|1,44
|TTS
|Buğday unu tip 1 özel
|Kg
|1,61
|1,61
|TTS
|Buğday kepeği kaba
|Kg
|0,86
|0,91
|TTS
|Buğday ruşeymi
|Kg
|1,0
|1,00
|TTS
|Razmol
|Kg
|0,92
|0,92
|TTS
|Bonkalite
|Kg
|0,83
|0,93
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|19,52
|20,00
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|11,50
|11,50
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|11,25
|11,62
|TTS
|Haşhaş tohumu sarı
|Kg
|11,00
|11,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|28,97
|32,37
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|39,97
|60,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|14,00
|14,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|11,00
|11,00
|TTS-GT
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|11,00
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,20
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|14,00
|14,60
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|11,00
|11,00
|TTS-GT
|Leblebi kırık
|Kg
|1,60
|1,60
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,32
|5,32
|MTS
|Üzüm çekirdeği
|Kg
|2,50
|2,50
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.326,67
|5.556,63
|MTS
|Koyun
|Ad
|700,00
|700,00
|MTS
|Koyun
|Ad
|750,00
|750,00
|TTS
|Kuzu
|Ad
|650,00
|650,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon elenmiş
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Kekik
|Kg
|5,00
|8,72
|TTS
|Tütün (yaprak)
|Kg
|15,46
|16,68
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil