Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,32 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,32 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,96 0,96 TTS
Mısır yemlik Kg 0,89 0,90 TTS
Buğday sert Kg 0,96 0,98 TTS
Buğday tohumluk Kg 1,20 1,20 TTS
Buğday aşurelik Kg 0,96 1,00TTS
Buğday kırık Kg 0,91 0,91 TTS
Hububat mamulleri
Buğday unu tip 1 Kg 1,41 1,44 TTS
Buğday unu tip 1 özel Kg 1,61 1,61 TTS
Buğday kepeği kaba Kg 0,86 0,91 TTS
Buğday ruşeymi Kg 1,0 1,00 TTS
Razmol Kg 0,92 0,92 TTS
Bonkalite Kg 0,83 0,93 TTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg 19,5220,00TTS
Haşhaş tohumu beyazKg11,5011,50TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 11,25 11,62 TTS
Haşhaş tohumu sarı Kg 11,0011,00TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (dana sakatatlı) Kg 28,97 32,37 TTS
Et (ot kuzusu) Kg 39,97 60,00 TTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (9 mm)Kg14,0014,00TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg11,0011,00TTS-GT
Leblebi sarı (8 mm)Kg 9,009,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg11,0011,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,2013,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 14,0014,60TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 11,0011,00TTS-GT
Leblebi kırıkKg1,601,60TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 5,32 5,32 MTS
Üzüm çekirdeği Kg 2,50 2,50 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 5.326,675.556,63MTS
Koyun Ad 700,00700,00 MTS
KoyunAd750,00750,00TTS
Kuzu Ad 650,00650,00MTS
Çeşitli maddeler
Kimyon elenmiş Kg 9,00 9,00 TTS
Kekik Kg 5,00 8,72 TTS
Tütün (yaprak)Kg15,4616,68MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil

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