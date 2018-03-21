Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,50-3,11 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,50-3,11 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,850,95MTS
Arpa yemlikKg 1,091,09 TTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg 15,00 20,00 TTS
Haşhaş tohumu beyazKg 6,90 11,23 MTS
Kuru meyveler

Leblebi beyaz (9mm)Kg 16,99 16,99 TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg10,0010,00TTS
Tekstil ham maddeleri

Pamuk çekirdekli Ege

Kg2,50 3,11 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar

DanaAd 5.560,00 8.964,00 MTS
Çeşitli maddeler
Kimyon elenmişKg5,509,00TTS
Çeşitli maddeler
KekikKg6,436,43MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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