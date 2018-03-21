Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,50-3,11 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,50-3,11 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,85
|0,95
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|1,09
|1,09
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|15,00
|20,00
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|6,90
|11,23
|MTS
|Kuru meyveler
|
|Leblebi beyaz (9mm)
|Kg
|16,99
|16,99
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Tekstil ham maddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,50
|3,11
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.560,00
|8.964,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon elenmiş
|Kg
|5,50
|9,00
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,43
|6,43
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış