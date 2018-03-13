Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,60 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,60 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürelKg 7,307,30TTS
Yağlı tohumlar
Haşhaş tohumu beyaz Kg 9,60 9,60TTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (elenti)Kg1,851,85TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg13,5014,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 4,809,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg10,8510,85TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,0512,80TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 14,0015,00TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 17,0017,00TTS
Leblebi kırıkKg1,501,85TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli EgeKg 2,602,60MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 5.462,50 6.120,00 MTS
Düve Ad 5.408,70 5.408,70 MTS
SığırAd 5.306,385.306,38MTS
Koyun Ad 490,09 490,09 MTS
Süt kuzusu Ad 355,40 355,40 MTS
Kuzu Ad 491,67491,67MTS
Çeşitli maddeler
Tütün (yaprak)Kg16,1917,60MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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