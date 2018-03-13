Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,60 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,60 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|7,30
|7,30
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|9,60
|9,60
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|1,85
|1,85
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|13,50
|14,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|4,80
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,85
|10,85
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,05
|12,80
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|14,00
|15,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|17,00
|17,00
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,50
|1,85
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,60
|2,60
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.462,50
|6.120,00
|MTS
|Düve
|Ad
|5.408,70
|5.408,70
|MTS
|Sığır
|Ad
|5.306,38
|5.306,38
|MTS
|Koyun
|Ad
|490,09
|490,09
|MTS
|Süt kuzusu
|Ad
|355,40
|355,40
|MTS
|Kuzu
|Ad
|491,67
|491,67
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Tütün (yaprak)
|Kg
|16,19
|17,60
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış