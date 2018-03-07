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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,56-6,57 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,56-6,57 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (lira)En çok fiyat (lira)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,92 0,92 MTS
Buğday sert Kg 1,00 1,00 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilikKg 10,6010,60TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 3,20 7,40TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,05 2,75 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 6,566,57MTS
Ay çekirdeği çerezlik içKg 4,107,00TTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş) Kg 9,20 9,20 TTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 9,18 9,63MTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 9,40 13,20 TTS
Keten tohumu Kg 2,70 3,50 TTS
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) Kg 9,00 9,00 TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) Kg 12,30 12,30 TTS
Yer fıstığı kaplamalı Kg 9,25 9,25 TTS
Küspeler
Ay çekirdeği küspesiKg 0,650,65TTS
Kuru meyveler
Antep fıstığı (paketlenmiş)Kg55,8055,80TTS
Badem iç (paketlenmiş)Kg48,5048,50TTS
Ceviz iç (paketlenmiş)Kg 50,5450,54TTS
Fındık iç (paketlenmiş)Kg28,9428,94TTS
Kabak çekirdeği içiKg 25,0025,00TTS
Leblebi beyaz (paketlenmiş) Kg 17,2317,23TTS
Leblebi sarı (paketlenmiş) Kg 19,4519,45TTS
Leblebi kaplamalıKg14,5814,58TTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 5,005,19MTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 5,255,40TTS
Karışık çerezKg21,8421,84TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
İnek Ad 5.281,9211.300,00MTS
Kuzu Ad 800,00800,00MTS
Çeşitli maddeler
Tütün (yaprak)Kg6,806,80MTS
Çörek otuKg 7,50 10,20TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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