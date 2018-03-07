Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,56-6,57 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,56-6,57 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (lira)
|En çok fiyat (lira)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,92
|0,92
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|1,00
|1,00
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|10,60
|10,60
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|3,20
|7,40
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,05
|2,75
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,56
|6,57
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik iç
|Kg
|4,10
|7,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|9,20
|9,20
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|9,18
|9,63
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|9,40
|13,20
|TTS
|Keten tohumu
|Kg
|2,70
|3,50
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|12,30
|12,30
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|9,25
|9,25
|TTS
|Küspeler
|Ay çekirdeği küspesi
|Kg
|0,65
|0,65
|TTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|55,80
|55,80
|TTS
|Badem iç (paketlenmiş)
|Kg
|48,50
|48,50
|TTS
|Ceviz iç (paketlenmiş)
|Kg
|50,54
|50,54
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|28,94
|28,94
|TTS
|Kabak çekirdeği içi
|Kg
|25,00
|25,00
|TTS
|Leblebi beyaz (paketlenmiş)
|Kg
|17,23
|17,23
|TTS
|Leblebi sarı (paketlenmiş)
|Kg
|19,45
|19,45
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|14,58
|14,58
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,00
|5,19
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,25
|5,40
|TTS
|Karışık çerez
|Kg
|21,84
|21,84
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|İnek
|Ad
|5.281,92
|11.300,00
|MTS
|Kuzu
|Ad
|800,00
|800,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Tütün (yaprak)
|Kg
|6,80
|6,80
|MTS
|Çörek otu
|Kg
|7,50
|10,20
|TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış