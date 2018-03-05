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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) yaprak tütünün kilogramı 15,96-16,26 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) yaprak tütünün kilogramı 15,96-16,26 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Buğday makarnalıkKg 1,011,01TTS
Buğday sertKg 0,850,95MTS
Buğday ekmeklik Kg 0,96 0,96 TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürelKg 6,506,50TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlikKg 5,00 5,00 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,90 4,90 MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,50 8,50 MTS
Ay çekirdeği yağlıkKg 0,920,92TTS
Hayvansal yağlar
Kuyruk yağıKg14,5514,55TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Tavuk-piliç eti Kg 7,74 10,09 TTS
İnek sütü Lt 1,48 1,48 MTS
Kuru meyveler
Leblebi sarı (8 mm) Kg 6,50 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg10,0010,90TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 11,30 13,00 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 14,3014,80TTS
Leblebi çikolatalı Kg 7,25 7,25 TTS
Leblebi kaplamalı Kg 5,55 6,80 TTS
Leblebi kırıkKg 1,401,80TTS
Leblebi kalburaltı Kg 3,50 3,50 TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli Ege Kg 2,93 3,01 MTS
Pamuk roll Ege st - 1 Kg 7,15 7,50 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Kuzu Ad 650,00650,00MTS
Çeşitli maddeler
Tütün (yaprak)Kg15,9616,26MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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