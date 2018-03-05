Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) yaprak tütünün kilogramı 15,96-16,26 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) yaprak tütünün kilogramı 15,96-16,26 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Buğday makarnalık
|Kg
|1,01
|1,01
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,85
|0,95
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,96
|0,96
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,00
|5,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,90
|4,90
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,50
|8,50
|MTS
|Ay çekirdeği yağlık
|Kg
|0,92
|0,92
|TTS
|Hayvansal yağlar
|Kuyruk yağı
|Kg
|14,55
|14,55
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Tavuk-piliç eti
|Kg
|7,74
|10,09
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,48
|1,48
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,50
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,00
|10,90
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,30
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|14,30
|14,80
|TTS
|Leblebi çikolatalı
|Kg
|7,25
|7,25
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|5,55
|6,80
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,40
|1,80
|TTS
|Leblebi kalburaltı
|Kg
|3,50
|3,50
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,93
|3,01
|MTS
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|7,15
|7,50
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Kuzu
|Ad
|650,00
|650,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Tütün (yaprak)
|Kg
|15,96
|16,26
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış