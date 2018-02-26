Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 8,81 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 8,81 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltıKg 2,302,30TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg 2,672,67TTS
Kuru meyveler
Leblebi sarı (8 mm)Kg5,009,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 10,3010,30TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 13,0013,00TTS
Leblebi kırıkKg1,301,30TTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 8,818,81 MTS
Diğer ürünler
AyvaKg 2,802,80 MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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