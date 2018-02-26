Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 8,81 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 8,81 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,30
|2,30
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|2,67
|2,67
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,30
|10,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|13,00
|13,00
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,30
|1,30
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|8,81
|8,81
|MTS
|Diğer ürünler
|Ayva
|Kg
|2,80
|2,80
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış