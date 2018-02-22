AFRİN HAREKATI'NDA 34. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 16,83 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 16,83 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,900,90MTS
Arpa yemlik Kg 0,920,96TTS
Buğday makarnalık Kg1,031,03TTS
Buğday sert Kg 0,921,00MTS
Buğday ekmeklikKg 0,950,95TTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 0,860,86MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürelKg 7,507,50TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,807,20TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,18 1,18 TTS
Çeşitli gıda maddeleri

İnek sütü Lt 1,231,40 MTS
İnek sütü Lt 1,40 1,45 TTS
Kuru soğan Kg 0,66 0,66 MTS
Kuru meyveler
Leblebi sarı (8 mm)Kg7,009,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 10,5010,50TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,6012,90TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg14,8014,80TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg15,2515,25TTS
Leblebi kırıkKg 1,501,50TTS
KestaneKg16,8316,83MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 5.658,009.705,00MTS
Düve Ad 4.007,106.405,00MTS
İnek Ad 3.100,006.216,00MTS
Kuzu Ad 576,00 829,33 MTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 8,28 8,28 MTS
Diğer ürünler
Yaş üzüm Kg 3,50 3,50 MTS
Armut Kg 2,35 2,35 MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et