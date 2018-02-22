Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 16,83 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 16,83 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,90
|0,90
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,92
|0,96
|TTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|1,03
|1,03
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,92
|1,00
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,95
|0,95
|TTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,86
|0,86
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|7,50
|7,50
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,80
|7,20
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,18
|1,18
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|
|İnek sütü
|Lt
|1,23
|1,40
|MTS
|İnek sütü
|Lt
|1,40
|1,45
|TTS
|Kuru soğan
|Kg
|0,66
|0,66
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,50
|10,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,60
|12,90
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|14,80
|14,80
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|15,25
|15,25
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,50
|1,50
|TTS
|Kestane
|Kg
|16,83
|16,83
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.658,00
|9.705,00
|MTS
|Düve
|Ad
|4.007,10
|6.405,00
|MTS
|İnek
|Ad
|3.100,00
|6.216,00
|MTS
|Kuzu
|Ad
|576,00
|829,33
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|8,28
|8,28
|MTS
|Diğer ürünler
|Yaş üzüm
|Kg
|3,50
|3,50
|MTS
|Armut
|Kg
|2,35
|2,35
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış