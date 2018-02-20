Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,60 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,60 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yemlik
|Kg
|0,88
|0,88
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|1,00
|1,00
|TTS
|Yulaf (1. grup)
|Kg
|1,00
|1,19
|TTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|1,00
|1,00
|MTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|1,08
|1,08
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,94
|MTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|1,00
|1,00
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|4,32
|4,32
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|10,72
|10,72
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,84
|4,84
|M TS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|5,50
|5,50
|TTS
|Hayvansal yağlar
|Kuyruk yağı
|Kg
|15,00
|15,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|
|İnek sütü
|Lt
|1,25
|1,45
|MTS
|Kuru meyveler
|Badem iç
|Kg
|48,87
|48,87
|MTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|14,00
|17,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,37
|8,63
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,30
|10,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,40
|11,40
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|17,00
|17,00
|TTS
|Leblebi çikolatalı
|Kg
|7,50
|7,50
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|5,30
|7,60
|TTS
|Leblebi soslu
|Kg
|6,70
|6,80
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,60
|2,60
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|2.754,00
|8.262,00
|MTS
|Düve
|Ad
|4.918,73
|4.918,73
|MTS
|İnek
|Ad
|2.900,00
|2.900,00
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış