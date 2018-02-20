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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,60 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,60 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlikKg 0,880,88MTS
Mısır yemlik Kg 1,00 1,00TTS
Yulaf (1. grup)Kg 1,001,19TTS
Buğday makarnalık Kg1,001,00MTS
Buğday makarnalık Kg 1,081,08TTS
Buğday sert Kg 0,90 0,94MTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 1,001,00TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 4,32 4,32 MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 10,7210,72MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,844,84M TS
Yer fıstığı kaplamalıKg 5,505,50TTS
Hayvansal yağlar
Kuyruk yağıKg 15,0015,00TTS
Çeşitli gıda maddeleri

İnek sütü Lt 1,25 1,45 MTS
Kuru meyveler
Badem iç Kg 48,87 48,87 MTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg14,0017,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 7,378,63TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 10,3010,30TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg11,4011,40TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg17,0017,00TTS
Leblebi çikolatalıKg 7,507,50TTS
Leblebi kaplamalıKg 5,307,60TTS
Leblebi sosluKg 6,706,80TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli EgeKg2,602,60MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 2.754,00 8.262,00 MTS
Düve Ad 4.918,73 4.918,73 MTS
İnek Ad 2.900,00 2.900,00 MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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