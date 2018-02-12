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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 3 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 3 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Yağlı tohumlar
Pamuk çekirdeği yağlıkKg0,830,83TTS
Pamuk çekirdeği yemlikKg 0,66 0,72 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (karkas)Kg27,0042,00TTS
Dana (karkas)Kg 26,0130,00TTS
Dana kıymalık etKg 26,0027,00TTS
Et (sığır)Kg 20,0020,00TTS
İnek sütüLt1,301,30MTS
Kuru meyveler
Antep fıstığı çıtlak kavlakKg 25,0025,00TTS
Antep fıstığı kabukluKg 11,0011,00TTS
Antep fıstığı kabuklu düşük kaliteKg 10,9310,93MTS
Badem kabukluKg 4,004,00MTS
Badem kabukluKg 4,704,70TTS
Badem kabuklu acıKg 2,70 2,70 TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg10,0010,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,9512,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 14,6514,80TTS
Leblebi kırıkKg 1,501,50TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg4,994,99MTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg5,005,10TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli EgeKg3,003,00MTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham dana derisiKg 4,004,00TTS
Ham kuru derisiAd10,0010,00TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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