Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 3 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 3 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Yağlı tohumlar
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,83
|0,83
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|Pamuk çekirdeği yemlik
|Kg
|0,66
|0,72
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|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (karkas)
|Kg
|27,00
|42,00
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|Dana (karkas)
|Kg
|26,01
|30,00
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|Dana kıymalık et
|Kg
|26,00
|27,00
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|Et (sığır)
|Kg
|20,00
|20,00
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|İnek sütü
|Lt
|1,30
|1,30
|MTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı çıtlak kavlak
|Kg
|25,00
|25,00
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|Antep fıstığı kabuklu
|Kg
|11,00
|11,00
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|Antep fıstığı kabuklu düşük kalite
|Kg
|10,93
|10,93
|MTS
|Badem kabuklu
|Kg
|4,00
|4,00
|MTS
|Badem kabuklu
|Kg
|4,70
|4,70
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|Badem kabuklu acı
|Kg
|2,70
|2,70
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|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
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|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,95
|12,50
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|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|14,65
|14,80
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|Leblebi kırık
|Kg
|1,50
|1,50
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|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|4,99
|4,99
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,00
|5,10
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|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|3,00
|3,00
|MTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham dana derisi
|Kg
|4,00
|4,00
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|Ham kuru derisi
|Ad
|10,00
|10,00
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TTS : Tüccardan tüccara satış