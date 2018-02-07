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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohudun kilogramı 9,64-11,99 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohudun kilogramı 9,64-11,99 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır soslu (gram paketli ürün)Kg 10,4010,40 TTS
Buğday makarnalıkKg 1,031,03TTS
Buğday sertKg 0,981,00MTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 1,00 1,00 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilik Kg 9,64 11,99MTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg 19,5019,50MTS
Ay çekirdeği çerezlikKg5,655,65TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg 0,701,70MTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,00 1,90 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 6,806,80TTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 12,00 12,00 MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,75 8,75 TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 12,00 12,00 MTS
Haşhaş tohumu sarıKg 12,0012,00MTS
Pamuk çekirdeği yağlık Kg 0,90 0,93 TTS
Yer fıstığı kabuklu Kg 8,00 8,00 TTS
Yer fıstığı iç Kg 10,00 12,00 TTS
Yer fıstığı kaplamalı Kg 9,25 9,25 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas) Kg 26,32 26,32 TTS
Et (dana sakatatsız) Kg 36,65 36,65 TTS
Et (ot kuzusu)Kg 40,50 40,50 TTS
Sakadat Kg 20,38 20,38 TTS
Kuru meyveler
Antep fıstığı (paketlenmiş)Kg 55,80 55,80 TTS
Ceviz iç (paketlenmiş) Kg 56,92 56,92 TTS
Fındık iç (paketlenmiş) Kg 28,73 28,73 TTS
Kabak çekirdeği Kg 8,75 8,75 MTS
Kabak çekirdeği Kg 10,00 20,00 TTS
Leblebi beyaz (paketlenmiş)Kg 16,40 16,40 TTS
Leblebi sarı (paketlenmiş) Kg 19,25 19,25 TTS
Leblebi kaplamalıKg 8,5012,45TTS
Karışık çerezKg18,4018,40TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli EgeKg2,953,14MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 4.187,504.187,50MTS
Çeşitli maddeler
KekikKg 7,808,80MTS
Kekik Kg 8,009,25TTS
Çörek otu Kg 7,40 7,40 MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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