Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohudun kilogramı 9,64-11,99 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohudun kilogramı 9,64-11,99 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır soslu (gram paketli ürün)
|Kg
|10,40
|10,40
|TTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|1,03
|1,03
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,98
|1,00
|MTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|1,00
|1,00
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|9,64
|11,99
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|19,50
|19,50
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,65
|5,65
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|0,70
|1,70
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,00
|1,90
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,80
|6,80
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|12,00
|12,00
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,75
|8,75
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|12,00
|12,00
|MTS
|Haşhaş tohumu sarı
|Kg
|12,00
|12,00
|MTS
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,90
|0,93
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|10,00
|12,00
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|9,25
|9,25
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|26,32
|26,32
|TTS
|Et (dana sakatatsız)
|Kg
|36,65
|36,65
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|40,50
|40,50
|TTS
|Sakadat
|Kg
|20,38
|20,38
|TTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|55,80
|55,80
|TTS
|Ceviz iç (paketlenmiş)
|Kg
|56,92
|56,92
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|28,73
|28,73
|TTS
|Kabak çekirdeği
|Kg
|8,75
|8,75
|MTS
|Kabak çekirdeği
|Kg
|10,00
|20,00
|TTS
|Leblebi beyaz (paketlenmiş)
|Kg
|16,40
|16,40
|TTS
|Leblebi sarı (paketlenmiş)
|Kg
|19,25
|19,25
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|8,50
|12,45
|TTS
|Karışık çerez
|Kg
|18,40
|18,40
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,95
|3,14
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.187,50
|4.187,50
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|7,80
|8,80
|MTS
|Kekik
|Kg
|8,00
|9,25
|TTS
|Çörek otu
|Kg
|7,40
|7,40
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış