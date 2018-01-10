Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5-9 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5-9 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,90 0,90MTS
Mısır yemlik Kg 0,83 0,90 MTS
Mısır yemlik Kg 0,85 0,89 TTS
Mısır tohumlukKg 1,10 1,10 TTS
Mısır sosluKg 10,4010,40TTS
Yulaf (1. grup) Kg 0,84 0,84 TTS
Buğday sert Kg 0,90 0,95 MTS
Buğday aşurelik Kg 0,98 0,98 TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 4,357,50TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,00 5,53 MTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 5,20 5,20 TTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 8,76 8,76 TTS
Haşhaş tohumu beyazKg 8,718,80TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 9,70 9,70 TTS
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)Kg 9,219,21 TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) Kg 12,12 12,12 TTS
Yer fıstığı kaplamalı Kg 9,08 9,08 TTS
Küspeler
Ay çekirdeği küspesi Kg 0,82 0,84 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütü Lt 1,001,36 MTS
Kuru meyveler
Antep fıstığı (paketlenmiş) Kg 55,75 55,75 TTS
Badem iç (paketlenmiş) Kg 52,92 52,92 TTS
Ceviz iç (paketlenmiş)Kg 56,22 56,22 TTS
Fındık iç (paketlenmiş) Kg 35,67 35,67 TTS
Kabak çekirdeği (paketlenmiş) Kg 18,84 18,84 TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 15,6315,63TTS
Leblebi sarı (paketlenmiş)Kg 19,3019,30TTS
Leblebi kaplamalı Kg 13,6913,69TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 6,196,19TTS
Karışık çerezKg 22,2722,27TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 5.865,337.150,94TTS
İnekAd 1.710,831.710,83MTS
KuzuAd 589,57600,00MTS
KuzuAd 660,00660,00TTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham sığır derisi Kg 2,622,62TTS
Ham kuzu derisi Ad 10,00 10,00 TTS
Çeşitli maddeler
KekikKg 5,009,00MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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