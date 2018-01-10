Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5-9 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5-9 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,90
|0,90
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,83
|0,90
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,85
|0,89
|TTS
|Mısır tohumluk
|Kg
|1,10
|1,10
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|10,40
|10,40
|TTS
|Yulaf (1. grup)
|Kg
|0,84
|0,84
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,95
|MTS
|Buğday aşurelik
|Kg
|0,98
|0,98
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,35
|7,50
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,00
|5,53
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|5,20
|5,20
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|8,76
|8,76
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,71
|8,80
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|9,70
|9,70
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)
|Kg
|9,21
|9,21
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|12,12
|12,12
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|9,08
|9,08
|TTS
|Küspeler
|Ay çekirdeği küspesi
|Kg
|0,82
|0,84
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|1,00
|1,36
|MTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|55,75
|55,75
|TTS
|Badem iç (paketlenmiş)
|Kg
|52,92
|52,92
|TTS
|Ceviz iç (paketlenmiş)
|Kg
|56,22
|56,22
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|35,67
|35,67
|TTS
|Kabak çekirdeği (paketlenmiş)
|Kg
|18,84
|18,84
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|15,63
|15,63
|TTS
|Leblebi sarı (paketlenmiş)
|Kg
|19,30
|19,30
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|13,69
|13,69
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|6,19
|6,19
|TTS
|Karışık çerez
|Kg
|22,27
|22,27
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.865,33
|7.150,94
|TTS
|İnek
|Ad
|1.710,83
|1.710,83
|MTS
|Kuzu
|Ad
|589,57
|600,00
|MTS
|Kuzu
|Ad
|660,00
|660,00
|TTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham sığır derisi
|Kg
|2,62
|2,62
|TTS
|Ham kuzu derisi
|Ad
|10,00
|10,00
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|5,00
|9,00
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış