Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 20,13 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 20,13 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|20,13
|20,13
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|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|11,00
|11,00
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|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|12,00
|12,50
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|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,86
|0,86
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|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|28,00
|28,00
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|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9+9,50 mm)
|Kg
|11,50
|11,50
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|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
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|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,35
|10,50
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|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,25
|12,50
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|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|14,50
|15,00
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|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|15,40
|15,40
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|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|1,00
|1,00
|TARİŞ
|Çeşitli maddeler
|Kimyon natürel
|Kg
|9,00
|9,00
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|Kimyon elenmiş
|Kg
|14,50
|14,50
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|Kekik
|Kg
|5,75
|7,16
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|Kekik toz
|Kg
|5,00
|5,00
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|Kekik işlenmiş
|Kg
|10,00
|14,20
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|Çörek otu
|Kg
|7,41
|7,41
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|Diğer ürünler
|Rezene
|Kg
|4,50
|10,00
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