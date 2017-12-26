Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 20,13 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 20,13 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Yağlı tohumlar
Anason Kg20,1320,13TTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg11,0011,00TTS
Haşhaş tohumu maviKg12,0012,50TTS
Pamuk çekirdeği yağlıkKg0,860,86TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (ot kuzusu) Kg 28,0028,00TTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (9+9,50 mm)Kg 11,5011,50TTS
Leblebi sarı (8,50 mm) Kg 10,00 10,00TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg 10,3510,50TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 11,2512,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 14,5015,00TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg15,4015,40TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk çekirdekli Ege Kg 1,001,00TARİŞ
Çeşitli maddeler
Kimyon natürelKg9,009,00TTS
Kimyon elenmişKg 14,5014,50TTS
KekikKg5,757,16TTS
Kekik toz Kg 5,005,00TTS
Kekik işlenmişKg 10,0014,20TTS
Çörek otu Kg 7,41 7,41 TTS
Diğer ürünler
RezeneKg 4,5010,00TTS
TTS : Tüccardan tüccara satış

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et