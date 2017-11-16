Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,50 ila 8,50 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,50 ila 8,50 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemik
|Kg
|0,82
|0,82
|MTS
|Çavdar
|Kg
|0,82
|0,82
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,80
|0,82
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,83
|0,83
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,87
|0,87
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|6,10
|7,35
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,50
|8,50
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,35
|5,35
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,25
|1,25
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,50
|6,49
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,10
|6,10
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|1,23
|1,40
|MTS
|İnek sütü
|Lt
|1,40
|1,45
|TTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|18,00
|18,00
|TTS
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|2,10
|2,10
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|13,50
|13,50
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,00
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|12,80
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,05
|16,00
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|6,70
|6,70
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,00
|1,25
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.800,00
|5.928,00
|MTS
|Düve
|Ad
|3.083,00
|4.000,00
|MTS
|Kuzu
|Ad
|432,00
|432,00
|MTS
|Diğer ürünler
|Elma sanayi tipi
|Kg
|0,60
|0,60
|MTS
|Nar sanayi tipi
|Kg
|0,57
|0,57
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış