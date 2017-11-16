Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,50 ila 8,50 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,50 ila 8,50 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemik Kg 0,82 0,82 MTS
ÇavdarKg 0,82 0,82 MTS
Mısır yemlik Kg 0,80 0,82 MTS
Mısır yemlikKg 0,830,83TTS
Buğday yemlik kırmızı Kg 0,87 0,87 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürel Kg 6,10 7,35 MTS
Nohut ekstra leblebilikKg 7,508,50TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,35 5,35 TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg 1,251,25TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,506,49MTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 6,106,10TTS
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütüLt1,231,40MTS
İnek sütüLt 1,401,45TTS
Kuru meyveler
Kabak çekirdeğiKg 18,0018,00TTS
Leblebi beyaz (elenti)Kg2,102,10TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg13,5013,50TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg 9,00 9,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,00 11,50 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,0012,80TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg13,0516,00TTS
Leblebi kaplamalıKg 6,706,70 TTS
Leblebi kırıkKg1,001,25TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd5.800,005.928,00MTS
DüveAd3.083,004.000,00MTS
KuzuAd 432,00432,00MTS
Diğer ürünler
Elma sanayi tipiKg0,600,60MTS
Nar sanayi tipiKg0,570,57MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış