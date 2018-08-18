Denizli Teşkilatı'nın Coşkusu Salona Sığmadı

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, kendi araç ve imkanlarıyla gidenler hariç tam 45 otobüsle Denizli Teşkilatı olarak Ankara'ya adeta çıkartma yaptıklarını kaydetti.

Filiz, yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm delegelerin imzası ile tek aday gösterildiği partisinin Ankara'daki 6. Olağan Kongresine yoğun bir katılım gerçekleştiren Denizli Teşkilatı'nın coşkusunun salona sığmadığını söyledi.

Kongre öncesi AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne 40 otobüs kaldıracaklarını söylediğini anımsatan Filiz, şunları kaydetti:

"Katılımın yoğun olması sebebiyle otobüs sayısı arttı. Kendi araç ve imkanlarıyla gidenler hariç tam 45 otobüsle Denizli Teşkilatı olarak Ankara'ya adeta çıkartma yaptık. Denizli İl Başkanlığı, ilçe başkanlıkları, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olmak üzere 2 bin kişinin üzerinde bir sayı ile kongre için yola çıkan partililerimiz, sabahın erken saatlerinde Ankara Arena'da yerini aldı.

AK Parti Denizli Teşkilatı, Arena'da attığı sloganlarla kongre salonunu coşturdu ve Denizli farkını gösterdi. Kongre salonunda büyük katılım gerçekleştiren Denizlili kardeşlerime uzun süre salonda bulunan ekranlarda yer verildi. Bu yoğun katılım ve salondaki coşkularından dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyorum."