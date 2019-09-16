Denizli tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktı

16.09.2019 11:00

Tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında tenekede tavuk yapılırken, alevlerin tahtalara sıçraması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında ev sahipleri tarafından dün (pazar) saat 18.30 sıralarında tenekede tavuk yapılmak istendi. Tenekenin içine tavuk koyduktan sonra, etrafı odunla sarılıp ateşe verildi. Ancak alevler, çatıdaki tahtalara sıçrayınca yangın çıktı. Çatının tamamını saran yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Çatı katında büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA