Denizli tekstilinin duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve tekstilin önde gelen isimlerinden biri olan Said Atıcı, toprağa verildi.

Denizli'de özel bir tekstil şirketinin kurucularından olan ve onursal başkanlığını da yürüten Said Atıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 85 yıllık yaşamına birçok başarıyı imza atan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile de bilinen Atıcı, Denizli'nin Babadağ ilçesinde küçük bir marangoz atölyesinde başladığı iş yaşamında sayısız önemli başarıya atmış bir iş insanı olarak biliniyordu.

Vefatıyla Denizli'deki iş dünyasını hüzne boğan Atıcı'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip PAÜ Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Atıcı'nın cenaze namazına ise bir çok önde gelen isim ve protokol üyeleri katılırken, Atıcı sevenlerinin arasında uğurlandı. - DENİZLİ