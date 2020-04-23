Denizli tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı söyledi
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23 Nisan, Türkiye, Denizli, Güncel, Haber

Denizli tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı söyledi

23 Nisan saat 21.00'de tüm Türkiye İstiklal Marşı okuyalım çağrısı ile 81 ilde olduğu gibi Denizli'de de yanıt buldu.

23.04.2020 22:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:56
Denizli tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı söyledi

23 Nisan saat 21.00'de tüm Türkiye İstiklal Marşı okuyalım çağrısı ile 81 ilde olduğu gibi Denizli'de de yanıt buldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda İstiklal Marşı okuyarak hemşehrilerinin coşkusuna ortak oldu. Etkinlikte yapılan ışık gösterileri ise görsel bir şölene dönüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yapılan "23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım" çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de yanıt buldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile 81 ilde uygulanan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyon kanallarında canlı olarak İstiklal Marşı okuyarak katıldı. Denizli'de de tüm vatandaşlar balkon ve pencerelerinden milli marşı okudu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da aynı saatte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi dev cam horoz heykeli önünde İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'na eşlik eden Denizlililer ise pencere ve balkonlardan Başkan Zolan'ı alkış yağmuruna tuttu.

Kent meydanında görsel şölen oluştu

Türk bayraklarıyla donatılmış kent meydanında Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Başkan Zolan, tüm Türkiye ile birlikte Denizlililerin de 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan ışık gösterileri ise görsel bir şölene dönüştü.

"Bir yandan 23 Nisan'ı kutluyor diğer yandan ramazan ayını idrak ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evde de kalsak coşkulu bir şekilde kutladıklarını söyledi. Başkan Zolan, "İnşallah hep birlikte daha iyiye daha güzele ilerleme noktasında Denizlideki vatandaşlarımızla birlikte el ele kol kola yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Milli ve manevi değerlere sımsıkı sahip çıkan Denizlili hemşehrilerime teşekkür ederim. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz var. Bir yandan 23 Nisan'ı kutluyor diğer yandan ramazan ayını idrak ediyoruz. Bunlar bizim milli ve manevi değerlerimiz. İki güzellik bir araya geldi. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Ben tekrar 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, herkesin ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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