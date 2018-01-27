Denizli Tarihi Konakta Yangın

Denizli'de 2 katlı ahşap tarihi konakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası bina, kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Madalyası sahibi CHP eski milletvekillerinden avukat Mehmet Hulusi Oral'ın oğlu olan, Denizli'den 5 dönem milletvekili seçilen, 1963 yılında kurulan 3'üncü İsmet İnönü hükümetinde ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan ünlü merhum siyasetçi Hüdai Oral'ın ailesine ait, 1900'lü yıllarda yaptırılan tarihi konakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'nda yer alan, kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, itfaiye ve polise bildirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 16 itfaiye aracı ve 45 personel yangına söndürmek için çalışma yaptı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Hulisi Oral'ın torunu Teoman Oral, evin koruma altında olduğunu, sahip çıkılmadığı için yandığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.