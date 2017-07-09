Denizli Süt Tankeri Ile Çarışan Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Yaralandı

Süt tankeri ile çarışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı



DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, süt tankeri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü 35 yaşındaki Mesut Oğuz, yaralandı.



Kaza bugün Sarayköy ilçesinin kırsal Sığma Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Oğuz yönetimindeki 09 RZ 889 plakalı hafif ticari araç, Mesut Eşer yönetimindeki 20 SU 752 plakalı süt toplama tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ön tarafı büyük oranda zarar gören hafif ticari araçta sıkışan sürücü Mesut Oğuz, yaralandı. Tanker şoförü Eşer ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 11 Aci Servis ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarılan Oğuz, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğuz'un durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bilirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.