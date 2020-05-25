DENİZLİ Sokak hayvanlarına mama bırakıldı
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DENİZLİ Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama bırakıldıDENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere mama ve su bıraktı.

25.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:41

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere mama ve su bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının da mağdur olmaması için de çalışıyor. Can dostları için besleme çalışması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bıraktı. Bunun yanı sıra ekipler tarafından sokak hayvanları için koyulan su kapları da düzenli olarak kontrol edildi.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını söyledi. Başkan Zolan, bu süreçte can dostlarını da ihmal etmediklerini, herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını ifade etti.

DENİZLİ Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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