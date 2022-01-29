Denizli Sokak Hayvanları Merkezi 50 binden fazla hayvanı ağırladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezinin 3 yılda toplam 50 bin 576 sokak hayvanını misafir ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde faaliyete geçen merkezde hasta, yaralı hayvanlara bakım, tedavi ve eğitim hizmetleri verildi.

Sokak hayvanlarının yanı sıra kartal, atmaca, tilki, vaşak, sincap ve leylek gibi yaban hayatından hayvanların da tedavi edildiği merkezde, 3 yılda 4 bin 500 hayvan sahiplendirildi.

Ayrıca 7 bin 846 hayvana tedavi, 6 bin 382 hayvana aşılama hizmeti sunuldu, toplam 50 bin 576 sokak hayvanı ağırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıl bin 276 sokak hayvanının sahiplendirildiği merkezde örnek çalışmalara imza attıklarını aktardı.

Tesisin 5 yıldızlı otel konforunda olduğuna işaret eden Zolan, şunları kaydetti:

"Hayvanlar da bu dünyanın bir parçası, onları aç, susuz, sevgisiz ve sahipsiz bırakmamak gerekiyor. Burada can dostlarımız neye ihtiyaç duyar, nasıl yaşar ve rahat eder diye düşünüp ona göre hareket ettik. Çünkü onlar bize emanet. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte burada vakit geçirebilmesi için seyir terası, dinlenme alanları gibi bölümler de yaptık. Çok detaylı düşünülmüş bir proje."