Denizli -Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Denizli -Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı - Haberler
Atatürk Caddesi, Polis, Güncel

Denizli -Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı

Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından park halindeki iki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü, aracını yaklaşık 100 metre ileride terk edip, kayıplara karıştı.

11.04.2020 03:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:09
Denizli -Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı

Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından park halindeki iki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü, aracını yaklaşık 100 metre ileride terk edip, kayıplara karıştı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 20 H 5060 plakalı otomobil, caddede park halindeki iki otomobile çarptı. Daha sonra sürücü otomobiliyle kaçtı. Yaklaşık 100 metre ileride otomobilini terk eden sürücü kayıplara karıştı. Park halindeki iki otomobilde hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR BALKONDAN İZLEDİ

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydana gelen kaza vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşların evlerinden çıktığı görülürken bazı vatandaşlar da balkonlara çıkarak kaza yerinde inceleme yapan polisi izledi. Polis, terk edilen otomobilde inceleme yaptı.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Denizli -Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar var
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar...
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık...
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Cahit Özkan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Denizli -Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 03:53:21. #1.15#
title