DENİZLİ Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dediDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sivil polis aracına çarpıp, aynasını kıran, Azerbaycan uyruklu ehliyetsiz otomobil sürücüsü 31 yaşındaki Aynura Abdulleyeva, "Polis çağırmayın.

Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sivil polis aracına çarpıp, aynasını kıran, Azerbaycan uyruklu ehliyetsiz otomobil sürücüsü 31 yaşındaki Aynura Abdulleyeva, "Polis çağırmayın. Kırılan aynanızı yaptırayım" teklifinde bulundu. Ancak, bu teklifi kabul edilmeyen Abdulleyeva ve otomobilin ruhsat sahibine toplam 5 bin lira para cezası kesilirken, kazayla ilgili de tutanak tutuldu.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı'nda meydana geldi. Merkezefendi ilçe merkezsizden Adalet Parkı yönüne giden Azerbaycan vatandaşı Aynura Abdulleyeva'ın kullandığı 20 YS 603 plakalı otomobil, yan şeritteki devriye görevi yapan memuru S.K.'nın yönetimindeki 20 BJ 213 plakalı sivil polis ekip aracına sol yan tarafından çarpıp, aynasını kırdı. Abdulleyeva, otomobili yolun kenarına çeki, çarptığı otomobildeki kişilerin polis memuru olduğu bilmeyerek, "Polis çağırmayın. Kırılan aynanızı yaptırayım" teklifinde bulundu. Bunun üzerine polis memurları, kimliklerini gösterip kendilerinin polis olduğunu belirtip, kazayla ilgili tutanak tutulmasını gerektiğini söyleyip, teklifi reddetti. Otomobil sürücüsü Abdulleyeva'nın ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan trafik polisleri kazayla ilgili tutanak tutarken, Abdulleyeva ile otomobilin ruhsat sahibine toplam 5 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA