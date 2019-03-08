Denizli Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç, kullanılamaz hale geldi. Denizli- İzmir Karayolu üzeri Akçay Mahallesi'nden 20 K 6268 plakalı otomobiliyle ilerleyen Halil Tüpcil'in aracından, bugün saat 15.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Tüpcil, otomobilini yol kenarına yanaştırdı. Aracın motor kısmı yanmaya başladı. Alevler içindeki otomobil yangını itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, metal yığınına döndü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yaptı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA