Denizli Şenlikte 60 Bin Çocuk Eğlenecek

Şenlikte 60 bin çocuk eğlenecek

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük çocuk şenliğine katılan çocuklar, gönüllerince eğleniyor. Çocukların eğlencesine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Son yıllarda artan sanal dünyadan, gerçek olmayan oyunlardan kopararak çocuklarımızı gerçek hayattaki oyunlarla buluşturup, arkadaşlarıyla birlikte güzel ve hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz. 60 bin çocuk bu şenlikte eğlenecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7'ncisi düzenlenen şenlikte, otobüslerle getirilen çocuklar gün boyunca çeşitli oyunlar oynayıp, şenliğin tadını çıkarıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da şenliğe giderek çocuklarla halat çekme, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunları oynadı. Şenlikte 60 binin üzerindeki çocuğu oyunlarla buluşturacaklarını belirten Başkan Zolan, "Sadece şehir merkezinde değil, 19 ilçemizde bu şenliklerimizi yaparak yolumuza devam ediyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Onları geçmişteki geleneksel oyunlarımızla buluşturmak ve tanıştırmak istiyoruz. Özellikle son yıllarda artan sanal dünyadan, gerçek olmayan oyunlardan kopararak çocuklarımızı gerçek hayattaki oyunlarla buluşturup arkadaşlarıyla birlikte güzel, hoş vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz" dedi. İlköğretim çağındaki çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Zolan, "Çocuklarımızı gerçek hayattan koparmamak gerekiyor. Okul ve dersler olacak ama onların çocuk olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle TV, internet başından kısmen de olsa ayrılığı sağlamak gerekiyor. 60 bin çocuğumuzu burada eğlendiriyor, güzel vakit geçiriyoruz. İnşallah çocuklarımız gelecekte bizden daha iyi, daha başarılı olacak. Çocuklarımızla bir araya gelince dinleniyor, onlardan enerji alıyorum ve burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.