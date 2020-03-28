Denizli Şehirlerarası Otogarı'nda korona virüs durgunluğu başladı Denizli Şehirlerarası Otogarı'nda korona virüs durgunluğu başladı Şehirler arası yolculuk kısıtlaması otogarda yoğunluğu yüzde 90 azalmasına neden oldu 17.

Denizli Şehirlerarası Otogarı'nda korona virüs durgunluğu başladı

Şehirler arası yolculuk kısıtlaması otogarda yoğunluğu yüzde 90 azalmasına neden oldu

17.00'den sonraki otobüs seferlerinin iptal edilmesinden dolayı bazı yolcular otogarda kaldı

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs seferlerinin 17.00'dan sonra özel izne bağlanması kararı sonrası Denizli Şehirlerarası Otogarı neredeyse bomboş kaldı. Karar sonrası biletli yolcuların biletleri ya ileri tarihe ertelendi ya da ücret iadesi yapılmaya başlanırken, bazı yolcular ise otogarlarda kaldı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Yolculuklar Seyahat İzin Kurulu'nun iznine tabii olacak. Kurul; tedavisi için şehir dışına sevk edilenler, birinci derecede yakınları vefat edenler, ağır hastalığı olanlar ve kalacak yeri olmayanlara müsaade edecek. Karar sonrası Denizli Şehirler arası Otogarı yoğunluk yüzde 90 seviyelerinde azalırken, saat 17'den sonra uzak mesafelere biletleri olan yolcular ise seferleri iptal edildi. Seferleri iptal edilen vatandaşlar ise memleketlerine nasıl döneceklerini karar kara düşünmeye başladı.

"17.00'dan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Otogarda hizmet veren bir otobüs firmasının Bölge Müdürü Ali Yılmazer, genelgeye göre saat 17.00'a kadar seferleri olan araçların çıkış yapacağı o saatten sonra olan seferlerin ise otogarlarda kurulacak kuruldan yolcuların izin alıp o şekilde yolculuk yapabileceklerini söyledi. Yılmazer, "Genelgeyi an itibari ile uygulamaya başladık. Saat 17.00'a kadar olan seferler geçerli ondan sonrakileri de iptal ettik ve yolcularımıza bu durumu bildirdik. 17.00'a kadar olan bütün yolcularımız gidiyor bir sıkıntı yok. 17.00'dan sonrakilerinin ise iptalini yapıp biletlerin ücretlerini açığa aldık. Bu uygulama ile ilgili ise tam olarak net bir bilgi sahibi değiliz. Açıkçası 17.00'dan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

"Otobüslerin yanaştığı peronların bomboş kaldı"

Bazı yolcular ise genelgeden dolayı otogarda kaldıklarını ve memleketlerine dönemediklerini ifade ederek soruna çözün bulunmasını istedi. Seyahatlerini gerçekleştiren yolcular ise kararı korona virüs mücadelesi kapsamında olumlu karşıladıklarını belirttiler.

Karar sonrası otobüslerin yanaştığı peronların bomboş görüntüsü ise dikkatlerden kaçmazken, birkaç gün öncesine kadar neredeyse hınca hınç dolu olan otogarda ki insan kalabalığı ise yüzde 90 oranlarında azaldı.

Kaynak: İHA