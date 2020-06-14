Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü
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Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü

Normalleşme sürecinin başlaması ile Denizli Şehirlerarası Otogarı da eski yoğun günlerine döndü.

Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü
14.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:46

Normalleşme sürecinin başlaması ile Denizli Şehirlerarası Otogarı da eski yoğun günlerine döndü. Seferlerin normal seyrine döndüğü otogarda bilet fiyatları yüksek olmasına rağmen vatandaşlar HES koduyla biletlerini alarak yolculuk yapabiliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferleri bir süreliğine askıya alındı. Seyahatlerin durdurulması ile otogarlarda deyim yerindeyse in cin top oynadı. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali ise bu süre boyunca kapalı kaldı. Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tekrar otogarlara akın etti. Sağlık Bakanlığının başlattığı uygulama olan Hayat Eve Sığar (HES) kodunu alan vatandaşlar talep edilen kodu bilet satış görevlisine belirtmesinin ardından biletini alarak yola çıkabiliyor. Otobüs seferlerinin normale döndüğü otogarlarda korona virüs salgınına karşı tedbirler ise sıkı tutuluyor. Otobüsler yolcularını almadan önce dezenfekte edilirken, yolcuların ise termal ateş ölçerler ile kontrol edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Tedbirler kapsamında yüzde 50 kapasitesi kadar doluluk şartı olması sebebiyle fiyatlar ise yükseldi.

Yolcuların otobüslere binmeden önce ateş ölçümleri yapılıyor

Artan fiyatlara rağmen otogardaki yoğunluk gözlerden kaçmadı. Otobüs firması yetkilisi Ali Yılmazer, normalleşme süresince firma olarak gerekeni yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Yılmazer, "Bütün araçlarımızın peronlarda dezenfektasyon işlemlerini yapıyoruz. Yolcularımızın araçlara binerken ateş ölçerle ateşlerini ölçüp rahat, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarına önem gösteriyoruz. Biz bu tedirginliklerini azaltmak için üzerimize düşen görevi hem çalışanlarımız hem yolcularımızın güvenliği ve sağlığı açısından elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz. Şu anda 2 günlük biliyorsunuz bir süreç yaşamıştık çalışmaya bir yoğunluk vardı" dedi.

"Otobüslerimiz istediğimiz dolulukta değil"

Otogardaki yoğunluk durumunun olmadığını belirten bilet satış görevlisi Serap Cengiz ise, "Otogar yaklaşık 2,5 ay kapalı kaldı korona virüs dolayısıyla. 2,5 ay sonunda seferlerimiz açıldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otogarda bir hareketlilik var ama istediğimiz yoğunluk yok çünkü çok fazla bir talep gelmiyor bize ve otobüslerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına rağmen otobüslerimiz istediğimiz dolulukta değil. Biz de korona virüsünden dolayı yavaşlayan işlerimizin bir an önce açılmasını bekliyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte daha da işlerimizin düzene girmesini bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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