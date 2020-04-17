DENİZLİ Şarkılarıyla 'Evde kal' çağrısı yaptılar Şarkılarıyla 'Evde kal' çağrısı yaptılarDENİZLİ'de Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, merhum sanatçı Barış Manço'nun 'Gülpembe' isimli şarkısına uyarladıkları 'Evde kal, evde söyle Türkiye' şarkısı ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Şarkılarıyla 'Evde kal' çağrısı yaptılar

DENİZLİ'de Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, merhum sanatçı Barış Manço'nun 'Gülpembe' isimli şarkısına uyarladıkları 'Evde kal, evde söyle Türkiye' şarkısı ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle farkındalık çalışması yaptı. Uzaktan eğitimle derslerine devam eden öğrenci ve öğretmenler, toplumda sosyal mesafeye dikkat çekmek ve vatandaşların evde kalmalarını sağlamak amacıyla yazdıkları sözleri, merhum Barış Manço'un 'Gülpembe' isimli şarkısına uyarladı. Müzik öğretmeni Fulya Donat, öğrenciler Mehmet Alp Amaç, Sude Arslankaya, İrem Yılmaz, Zeynep Bozca'nın evlerinden seslendirilen 'Evde kal, evde söyle Türkiye' isimli şarkı, video klip haline getirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

'Evde kal, evde söyle Türkiye' şarkısının sözleri şu şekilde;

"Evde hayat var evde kal sen Türkiye/ Yarınlar güzel olacak/ Hasret bitecek Türkiye/ Evde kalırsan sağlık olur Türkiye/ Sevdiklerin yanında/ Seninle olur Türkiye/ Herkesi düşünüp evde kalmalısın/ Gelecek için sağlık için/ Tek başına değilsin/ Sevdiklerini düşün/ Bu günler geçecek Türkiye/ Yüreğinde hep bir umut Türkiye/ Güzel günler gelecek/ Sen evde kal Türkiye/ Sabret elbet bitecek Türkiye/ Güzel günler gelecek/Sen evde kal Türkiye"

Kaynak: DHA