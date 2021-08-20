DENİZLİ SARAYKÖY KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI
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DENİZLİ SARAYKÖY KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI

DENİZLİ SARAYKÖY KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Denizli iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Denizli iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Denizli ilimizde devam eden sulama yatırımlarımızın yanı sıra inşa ettiğimiz sanat yapıları ve köprüler ile de şehirlerimizi daha estetik hale getiriyoruz. Bu kapsamda Denizli'nin Sarayköy ilçesi Büyük Menderes Nehri üzerine inşa ettiğimiz köprü ile öncesinde sadece yayaların ulaşım sağladığı köprü artık araç trafiğine açılarak, daha güvenli hale getirilmiştir. Köprü 84 metre uzunluğa, 12 metre genişliğinde, 4 açıklı olarak inşa edilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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