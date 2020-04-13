Denizli sanayicisi küresel resesyon bekliyor Denizli Sanayi Odası'nın 306 üyesi ile yaptığı ankete göre COVID-19 sanayide çarkları tersine döndürdü.

Denizli Sanayi Odası'nın 306 üyesi ile yaptığı ankete göre COVID-19 sanayide çarkları tersine döndürdü. Ankete katılanların yüzde 91'i sipariş ertelemesi ya da iptali, yüzde 92,3'ü finansman sorunu yaşadığını belirtti. Denizlili sanayicilerin yüzde 81'i ise küresel bir resesyon beklediğini söyledi.