Denizli Sanayi Odası, "su" gündemiyle toplandı
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Denizli Sanayi Odası, "su" gündemiyle toplandı

27.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:27
Denizli Sanayi Odası,

Denizli Sanayi Odasının (DSO) 2021 yılı ilk meclis toplantısı "su" temasıyla düzenlendi.

Denizli Sanayi Odasının (DSO) 2021 yılı ilk meclis toplantısı "su" temasıyla düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre yılın ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu başkanlığında "su" gündemiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya bağlanan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye'nin Genel Müdürü Aslı Pasinli, bir sunum yaparak Türkiye'nin karşı karşıya olduğu su sorunu konusunda bilgilendirme yaptı.

Pasinli, Türkiye'de susuzluğun bireyler, iş dünyası ve karar vericiler için ortak bir risk olduğunu, su için seferberlik zamanının geldiğini ifade etti.

Toplantıda Vakfın Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Kıdemli Uzmanı Eren Atak ise Büyük Menderes Havzasında su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci de Türkiye'nin kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu ortamda sudan daha önemli bir konu olmadığını düşündüklerini belirterek, "Suyla ilgili sürdürülebilirlik kapsamında 2021 yılında DSO olarak bir dizi faaliyetimiz olacak. Konuyla ilgili uluslararası fonlara da başvurularımız bulunuyor. Bu konuda ufak bir katkımız olsa bile mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de konuk olarak katıldığı meclis toplantısında Büyük Menderes Havzasındaki su sorununun çözümüne katkı konulması konusunda prensip kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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