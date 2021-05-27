DENİZLİ SAĞLIK ÇALIŞANI MEKTUP BIRAKIP, ENJEKTÖRLE İLAÇ ALARAK İNTİHAR ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DENİZLİ SAĞLIK ÇALIŞANI MEKTUP BIRAKIP, ENJEKTÖRLE İLAÇ ALARAK İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Ömer Ç. (23), ek iş olarak çalıştığı iş hanı içindeki bıçak bileme atölyesinde kendi damarına enjektörle ilaç verip, yaşamına son verdi.

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Ömer Ç. (23), ek iş olarak çalıştığı iş hanı içindeki bıçak bileme atölyesinde kendi damarına enjektörle ilaç verip, yaşamına son verdi. Ömer Ç.'nin cansız bedeninin yanında bulunan ve yakınlarına bıraktığı mektubunda "Yaşamayı beceremedim. İntiharı kendi hür irademle yaptım" yazdığı öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Demirciler Caddesi'ndeki Havuzlu İş Hanı'nda yaşandı. PAÜ Hastanesi'nde ATT olarak görev yapan Ömer Ç., ek iş olarak çalıştığı bıçak bileme atölyesinde bu sabah çevre esnaf tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine iş hanına, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Ömer Ç.'nin kendine enjektörle damarından ilaç verip, intihar ettiğini belirledi. Ömer Ç.'nin yanında, kullanılmış enjektör de bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından cansız bedeni otopsi için ambulansla PAÜ Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırılan Ömer Ç.'nin intihar etmeden önce bıraktığı mektubunda ise "Yaşamayı beceremedim. İntiharı kendi hür irademle yaptım" yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ SAĞLIK ÇALIŞANI MEKTUP BIRAKIP, ENJEKTÖRLE İLAÇ ALARAK İNTİHAR ETTİ
DENİZLİ SAĞLIK ÇALIŞANI MEKTUP BIRAKIP, ENJEKTÖRLE İLAÇ ALARAK İNTİHAR ETTİ
DENİZLİ SAĞLIK ÇALIŞANI MEKTUP BIRAKIP, ENJEKTÖRLE İLAÇ ALARAK İNTİHAR ETTİ
DENİZLİ SAĞLIK ÇALIŞANI MEKTUP BIRAKIP, ENJEKTÖRLE İLAÇ ALARAK İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ
KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ
İrem'in intihar etmesi beklenmiş, canına kıyamayınca ağabeyi öldürmüş
İrem'in intihar etmesi beklenmiş, canına kıyamayınca ağabeyi öldürmüş
Bursa'da cinnet...2 ölüm
Bursa'da cinnet...2 ölüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım
Magazin Deniz Çakır Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DENİZLİ SAĞLIK ÇALIŞANI MEKTUP BIRAKIP, ENJEKTÖRLE İLAÇ ALARAK İNTİHAR ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:46:26. #1.16#

title