Denizli şafak operasyonu'nda 2 bin 500 kilogram esrar ele geçirildi

19.09.2019 12:37

Şafak Operasyonu'nda 2 bin 500 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toplam 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede tutuklanan 2 şüphelinin mısır tarlasında yetiştirdikleri 80 kök Hint kenevirine de el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu üretimi ve satışı yapıldığı bilgisini almasının ardından çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonrası önceki gün (Salı) belirlenen şüpheli adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 2 kilo 500 gram esrar, 0.6 gram uyuşturucu madde metamfetamin, uyuşturucu madde tartmakta kullanılan hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.E ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin esrar yapımında kullanılan Hint kenevirlerini Eskihisar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında ürettikleri belirlendi. Polis ekiplerinin tarlada yaptığı incelemede, mısır koçanları arasına gizlenmiş 80 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: DHA