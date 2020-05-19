Denizli saat 19.19'da İstiklal marşını okudu Denizli saat 19.19'da İstiklal marşını okuduDENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, saat 19.19'da Horoz heykelinin bulunduğu meydanda hoparlörden İstiklal Marşı çalındı.

Denizli saat 19.19'da İstiklal marşını okudu

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, saat 19.19'da Horoz heykelinin bulunduğu meydanda hoparlörden İstiklal Marşı çalındı. Evlerinin balkonunda olan ve meydanda olan vatandaşlar, saygı duruşuna geçerek marşı okudu.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıldönümünde Tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de saat 19.19'da vatandaşlar meydanlardan ve evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Denizli Büyükşehir Belediyesi binasından hoparlörden saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın açılmasıyla birlikte meydanda ve caddelerde yürüyenler ve evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu. Araçlarında olan vatandaşlar da dışarı çıktı. Marşın bitmesiyle sürücüler araçlarına bindi, vatandaşlarda yürümeye devam etti.

Kaynak: DHA