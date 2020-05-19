Denizli saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu DENİZLİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, saat 19.19'da Horoz heykelinin bulunduğu meydanda hoparlörden İstiklal Marşı çalındı.

DENİZLİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, saat 19.19'da Horoz heykelinin bulunduğu meydanda hoparlörden İstiklal Marşı çalındı. Evlerinin balkonunda ve meydanda olanlar, saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de saat 19.19'da vatandaşlar meydanlardan ve evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Denizli Büyükşehir Belediyesi binasından hoparlörden saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla birlikte meydanda ve caddelerde yürüyenler ve evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu. Araçlarında olan vatandaşlar da dışarı çıkarak marşa eşlik etti.

Kaynak: DHA