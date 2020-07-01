Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon Denizli'de, apartlardan uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli'de, apartlardan uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Apartlardan uyuşturucu ticareti yaparak gençleri zehirleyen şahısları Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tespit etti. Ekipler, kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde satışında kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13.940 TL ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA