Denizli polisinden kaçakçılara yönelik operasyon

13.09.2019 15:06

Denizli'de polis tarafından kaçakçılara yönelik 10 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 9 bin adet sahte ilaç ile 350 litre kaçak alkol ve tarihi eser niteliğinde 39 adet sikke ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 10 kişi hakkında işlem yapıldı.



Operasyonlar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapıldı. Operasyonlar, 'tarihi eser kaçakçılığı, kaçak-sahte alkol ve eşya kaçakçılığı ile tütün mamulleri kaçakçılığı' suçlarını işlemek isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik yapıldı. 10 ayrı adreste ve uygulama noktalarında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 220 adet içi doldurulmuş makaron, 9 bin adet kaçak ilaç, 600 litre alkol imalatında kullanılan etil alkol, 350 litre kaçak-sahte alkol, 310 adet elektronik sigara, 39 adet sikke ve 20 paket kaçak ele geçirildi.



Operasyonlar sonucunda yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA